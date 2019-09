AMENAZA a EX NOVIO con REVELAR SU INFIDELIDAD… y lo EXTORSIONA

Es Mayra Hernandez.

Le exigió $1000 a su ex pareja para no ir con su actual novia y CONTARLE que continuaban frecuentándose.

El hombre PIDIÓ AYUDA a @PGJDF_CDMX.

La detuvieron en @TlalpanAl recibiendo el $$ pic.twitter.com/xqppGUsVIq