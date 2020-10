Familiares de Mario Molina lo despiden en un funeral privado

CIUDAD DE MÉXICO.- El doctor Mario Molina (19 de marzo de 1943-7 de octubre de 2020), Premio Nobel de Química 1995, quien falleció el miércoles a los 77 años a causa de un infarto, fue despedido en un funeral al que únicamente tuvieron acceso sus familiares.

Lorena González, coordinadora de Comunicación del Centro Mario Molina, informó que debido a la situación en la que se encuentra México por la pandemia por Covid-19, el funeral de Mario Molina se realizó en privado.

"El funeral del doctor Molina se realiza durante este día (ayer) y es completamente privado, solamente para familia debido a la situación sanitaria. Los restos del doctor Molina serán cremados y permanecerán en México", dijo Lorena González.

El investigador falleció el miércoles a causa de un infarto, informó la UNAM, donde se formó como ingeniero químico en los años 60.

"If we work together we all end up having a better world."



Mario Molina, awarded the 1995 Chemistry Prize for showing that CFCs damage the ozone layer, has passed away. Molina was passionate about solutions to look after Earth - thanks to his work CFCs were banned worldwide. pic.twitter.com/3pglO3JROB