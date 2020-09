Frena pide a López Obrador que cumpla su palabra y que se vaya

También piden a Olga Sánchez Cordero que deje de mentir

MÉRIDA, Yucatán.- A través de un comunicado de prensa, el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) reiteró su solicitud de renuncia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presuntamente porque "más mexicanos" deploran su gobierno.

Al mismo tiempo, Frena pide a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que no mienta más, al decir "que la demanda de Frena no tiene asidero legal".

A continuación el texto íntegro del comunicado de Frena:



La única forma de evitar que se instaure una dictadura en México ahora es pelear pacífica pero tenazmente por el retorno a una República Democrática. (FRENA)

Un saludo cordial, estimados colegas.

Que López cumpla y Sánchez Cordero deje de mentir:

El Gobierno “acusa recibo” de nuestras acciones, pero NO es suficiente

Somos cada vez más los mexicanos que deploramos este gobierno, pero daría la impresión de que el presidente Andrés López no llega a ver la magnitud de esa disconformidad. Anunció su decisión de irse, “a la primera manifestación de 100 mil” (personas) si las encuestas muestran que ya no tiene apoyo. Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, mintió diciendo que la demanda de Frena no tiene asidero legal.

El próximo sábado haremos una manifestación con muchas más de cien mil personas, esperando que el presidente cumpla con su palabra, confiando en la dignidad y los ideales que dice tener. Su renuncia será un noble acto de desprendimiento, que sin duda, México se lo reconocerá por siempre.

Nos preocupa, sin embargo, que su decisión requiera de encuestas para refrendar la indudable y estrepitosa caída del apoyo popular hacia su gobierno, pues como siempre tiene “otros datos”, dudamos de que contrate

una empresa seria e imparcial que les diga lo que todo el mundo dice, pero ellos no quieren escuchar.

López hablaba en su mañanera de cómo caen los gobiernos autoritarios, a través de la resistencia pacífica, que es precisamente la estrategia de acción que ha abrazado el Frente Nacional desde sus orígenes, y que sostendremos hasta la consecución de nuestro primer objetivo: la dimisión de Andrés López.

En relación con esto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó ayer que el presidente no puede dejar su cargo, ya que fue electo por voto popular, y que “…no es posible ni constitucional ni legalmente,

porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable…”

Evidentemente, la señora Sánchez Cordero desconoce los artículos 39°, 84° y 86° constitucionales, o miente deliberadamente a quienes no los conocen.

Más allá de la notable incompetencia de López para gobernar, las “causas graves” que nuestra Constitución prevé para la renuncia presidencial son abundantes en las demandas presentadas ante la Honorable Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, hoy presentaremos quejas formales ante los dos juzgados que ordenaron cesar de inmediato las medidas que atentan contra nuestros derechos constitucionales, pues el Gobierno ha incumplido las disposiciones de los jueces federales, toda vez que seguimos rodeados por un cerco policial permanente, que nos impide el libre tránsito y dificulta nuestra libre expresión. Haremos extensivo nuestro reclamo ante organismos internacionales.

¡Muchas gracias!

Por nuestros hijos y por nuestra Patria ¡no vamos a parar!

Contacto: FRENA-PRENSA@hotmail.com.- (COMUNICADO DE PRENSA DEL FRENTE NACIONAL – 30/09/2020 (Boletín 18-2020)).