CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este miércoles, participó en la conferencia habitual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, donde negó que la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sea una “venganza” de carácter político y aseguró que habrá “transparencia” en todo el proceso.

“No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza de tipo político porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso“, expresó el fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) envió ayer martes una solicitud a la Cámara de Diputados para que levanten la inmunidad del gobernador de Tamaulipas, del Partido Acción Nacional (PAN), para poder enjuiciarlo por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.