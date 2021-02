La dispersión adelantada se debe a la veda electoral, señala

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se dispersarán 200 mil millones de pesos como adelanto del pago de programas sociales para no entregar recursos durante la veda electoral.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador también hizo referencia a las remesas que envían a sus familias los mexicanos que viven en el extranjero y que el Presidente estima en unos 200 mil millones de pesos.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo énfasis en que su gobierno prefirió no endeudarse para enfrentar la crisis económica por la pandemia de coronavirus, México optó por otra fórmula: apoyar a los más pobres en lugar de rescatar a los de arriba y, según el mandatario, eso está dando resultados.

“Nosotros no contratamos deuda, no tuvimos crisis por falta de recursos, no hubieron asaltos, saqueos de comercio, el sector Agropecuario creció 2% y vamos a seguir creciendo", aseguró el mandatario.

Reiteró que su estimación de crecimiento económico para este año es de 5%.