Haitianos van a la capital del país a tramitar permisos

Intentan quedarse en México de forma legal

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Más de un centenar de personas migrantes haitianas se encuentran haciendo fila ante la oficina de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Ciudad de México para intentar quedarse “un tiempo” en el país ante las dificultades que tienen sus compatriotas para entrar a Estados Unidos.

“Yo acabo de llegar, tengo una semana en la ciudad porque me iba a Estados Unidos. En el camino yo escuché que migración está cogiendo gente para devolver (en la frontera norte) y me quedé aquí para conseguir papeles”, dice Marie Sola St Fort, una mujer de unos 40 años que dejó su Haití natal a los 12 años y desde entonces vivió en varios países.

Ella habla español y ayuda a otros haitianos a rellenar los documentos que la Comar solicita para llevar al cabo los trámites de regularización de su situación migratoria.

Como ella, Alexander Ovil, un abogado de nacionalidad haitiana que lleva 10 años en México, dice que también sintió la responsabilidad de acudir a las instalaciones para conocer la situación de los migrantes llegados a la capital mexicana e intentar aportar “lo que pueda”.

“Para la gran mayoría su sueño era poder cruzar a Estados Unidos pero la situación que se vive allá no es la mas adecuada para ellos y creen que es mejor estar acá de manera regular”, explica el abogado.

Según Marie, en Tapachula, estado de Chiapas, donde estuvo durante más de un mes, las citas para regularizar la estancia pueden tardar meses y decidió acudir a la capital para intentar agilizar el trámite.

“No teníamos suficiente dinero para pagar la renta, para comer y algunos no tienen dónde dormir, casi todos duermen en la calle. Para nosotros no es una vida, es muy duro. (...) El lunes vine a hacer mi trámite, llené todos los papeles lo pase a una mujer y ella me dijo que tengo que esperar respuesta, en dos o tres semanas”, relata.

“Es un mixto, llegan de ambas partes. Al parecer el sueño americano se les complica un poco, entonces la mayoría de los que están aquí están buscando una estancia legal”, explica Ovil.

De un vistazo

Lamentable

La ONG Médicos Sin Fronteras consideró “lamentable” que se esté deportando a migrantes haitianos y denunció las condiciones de hacinamiento existentes en México.

Hacinamiento

”En las últimas semanas, desde MSF hemos denunciado las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales que sufren las personas migrantes tanto en el norte como en el sur de México”, apuntó en un breve comunicado.