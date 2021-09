Hallan sin vida a Fanny, menor que denunció amenazas en Oaxaca

Fany Guadalupe fue hallada sin vida en un ejido de San Juan Cotzocón, tenía 16 años y dejó en la orfandad a una menor de 6 meses de edad

MÉRIDA, Yucatán.— La agrupación Servicios del Pueblo Mixe, A.C., difundió a través de sus cuentas en redes sociales el documento que envió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y a otras instancias del gobierno, en el que condenan el feminicidio de la menor de edad, Fanny Guadalupe, ocurrido en el ejido el Porvenir, del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe.

En el documento, la organización exigen justicia y castigo a quienes resulten responsables por el feminicidio de Fany Guadalupe, ocurrido el 26 de septiembre pasado.

"El Estado debe garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y tomar acciones inmediatas para frenar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, más con las mujeres de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad, que sufren triple discriminación y violencia por razón de género", señala el documento.

Usuarios de las redes sociales, así como diversas organizaciones, piden justicia para Fanny, quien falleció a los 16 años y dejó en la orfandad a una menor de 6 meses de edad. los activistas y agrupaciones señalan que la menor fue atacada por un agente de San Juan Cotzocón, por lo que la adolescente interpuso una denuncia el 13 de julio de 2021.

La denuncia

En su acusación, Fanny Guadalupe declaró que ella, acompañada de dos personas más, entraron a la oficina de Isaac Hernández Guillén, en cuanto la vio, él se dirigió a ella y le dijo: "Tú y tu marido se drogan, son tal para cual, por eso no se dejan", ella aseguró que eso no era verdad y, entonces, él gritó: "Eres una perra, no sirves en el pueblo, una persona como tú no hace falta en el pueblo, voy a hacer una junta con los del gabinete para que te corran y te vayas del pueblo, porque ya no te quier ver".

Agresiones y amenazas

En una copia del documento de la denuncia que se ha publicado en Twitter se puede leer que en algún momento de la diligencia, él se acercó a ella y le dio de cachetadas. Al final del mismo escrito se describe que Hernández Guillén le dice a Fanny: "Mira a mi no se me va a ser difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros", y luego él gritó de nuevo: "Lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer que te metan a la correccional de menores", y Fanny concluyó su denuncia diciendo: "Por temor a que me hiciera algo me salí corriendo".

Hallazgo del cuerpo

Fanny Guadalupe fue hallada sin vida el pasado domingo 26 de septiembre, en un principio se difundió que la menor se había quitado la vida, sin embargo, las condiciones de su muerte fueron extrañas y su familia exige una investigación a fondo de los hechos.

La Fiscalía investiga feminicidio

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, publicó en su cuenta de la red social Twitter que investigaba bajo el Protocolo del delito de feminicidio "el fallecimiento de una adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 26 de septiembre del año en curso, en San Juan #Cotzocón, Distrito #Mixe".

La Fiscalía asegura que personal de institución "se trasladó a la referida población e inició carpeta de investigación 31710/FIS/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021, realizando actos periciales para determinar la causa del fallecimiento, priorizando las necesidades particulares de las víctimas indirectas".

Finalmente, la Fiscalía señala que realizó "entrevistas a familiares y ciudadanía hasta agotar las líneas de investigación, además de brindar apoyo y seguimiento profesional a las víctimas".