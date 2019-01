“Hay menos filas en gasolineras”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.—La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay menos filas de espera en las estaciones de combustible. Esto, dijo, pese a que hay automovilistas que no han atendido la sugerencia de cargar gasolina una vez por semana según su placa y engomado.

“Agradecer porque estamos viendo el porcentaje de vehículos que va a las estaciones de gasolina, que está atendiendo el llamado que hicimos, lo cierto es que hoy hay menos colas en las estaciones de servicio y permitió que el domingo hubiera más abastecimiento de servicio”, dijo.

Calendario no obligatorio

El Universal informó que Sheinbaum fue cuestionada sobre los casos donde la venta de gasolina se realiza sin aplicar un calendario que propuso para carga según el engomado.

Reconoció que no es obligatorio porque no se trata de una ley y porque sólo aplica mientras se normaliza el abasto de combustible en las estaciones.

“Es una sugerencia, es muy difícil hacerlo una ley que sólo cargues un día y además es una situación temporal”, añadió la jefa de Gobierno, entrevistada luego de una conferencia

Sin embargo, afirmó que hay quienes sí están atendiendo el llamado pero no precisó las cifras y agregó que los elementos de la Policía capitalina que resguardan las 389 estaciones de la ciudad toman notas de quienes acatan la medida.

“Aquí estamos cargando a todos por igual. No podemos exigir un calendario por el engomado o número de placa cuando hay personas que vienen empujando sus automóviles o han estado formados por 20 horas. Es inviable en estos momentos poner esa restricción cuando la gente ya está desesperada”, afirmó Juan Méndez, despachador de la gasolinería ubicada en Acoxpa y Miramontes, en Villa Coapa.

Solo 500 pesos

Comentó — entrevista a El Universal— que la única restricción es que sólo se están vendiendo 500 pesos del combustible por vehículo, ya sea Magna o Premium. Además de que no están permitiendo la venta en bidones.

Lamentó que los más de 50 empleados de esta estación de servicio estén prácticamente sin ingresos, ya que en su caso y por el turno que le corresponde, no había trabajado: “Cinco días sin ganarme 200 o 300 pesos diarios de propinas que son mi único ingreso. Así estamos cientos en el país y de eso nadie dice nada”.

El policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Cruz, encargado de vigilar esa estación de servicio, dijo desconocer alguna instrucción oficial para aplicar dicho calendario.

“Desde las tres de la mañana que empezó a trabajar esta gasolinería no ha habido ningún conflicto o detenidos. Sólo hubo un conato de pleito cuando un automovilista trato de meterse a la fila. De ahí en fuera todo en orden”, apuntó.

Tuvo suerte

Francisco, uno de los automovilistas en la fila, dice que es su día de suerte. Luego de permanecer formado 22 horas en una estación de calzada del Hueso, donde no pudo carga gasolina, este lunes lo hizo en menos de una hora en la estación de Acoxpa.

“Fue muy rápido. Me enteré por la aplicación de waze y me vine a formar. Ya tenía la reserva y si no cargaba hoy, seguramente mañana ya me tocaba andar en transporte público” detalló.

Con bidones especiales

En la gasolinería de Huipulco, sobre calzada de Tlalpan, el escenario es similar. En la madrugada, una pipa surtió el combustible y se agilizó la venta a decenas de conductores que estaban formados. Aquí si se permite la venta en bidones, pero sólo que sean especiales para gasolina.