Hija de Rosario Robles acusa venganza y AMLO responde

La hija de Rosario Robles asegura que su madre es víctima de una venganza, mientras el presidente López Obrador asegura que no es así

CIUDAD DE MÉXICO.- “Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no“, dijo ayer miércoles Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, a quien un juez de control ratificó la prisión preventiva justificada.

Sin dar nombres, Moguel Robles aseguró que hubo una consigna y no la ley de por medio, que se trata de una venganza política y una acción orquestada para mantenerla presa.

“Aquí hay una mujer a la que no se le ha comprobado nada, a la que se le ha acusado por un delito que no es grave y a la que le ratifican la prisión preventiva“, explicó Mariana Moguel.

Y agregó, "Fue una tarde muy dolorosa, donde otra vez el juez de Control actuó de manera muy desproporcionada, con argumentos absurdos, para dejar a mi madre en los muros helados de la prisión de Santa Martha Acatitla".

López Obrador niega venganza

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista “venganza” contra Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y que está en prisión preventiva desde hace más de dos años acusada de corrupción.

López Obrador dijo que corresponde al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Rosario Robles, quien tuvo ayer una audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde el juez de Control rechazó liberarla argumentando que “prevalece un elevado riesgo de fuga".

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral“, dijo el mandatario.

En prisión preventiva

Rosario Robles está acusada de permitir el desvío de más de 5,000 millones de pesos de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez impusiera prisión preventiva a Rosario Robles en el penal femenil de Santa Martha, por riesgo de fuga de la acusada.

Amparo rechazado

El 7 de octubre, la exsecretaria federal consiguió un amparo por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva, sin embargo, el juez no lo avaló en su audiencia de ayer miércoles.

“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial”, indicó López Obrador.

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, dijo el presidente López Obrador.