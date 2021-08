“La consulta salió bien, pese a las descalificaciones”

“Contra viento y marea”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que la consulta popular fue un éxito “contra viento y marea, contra descalificaciones y abiertas mentiras”.

“A pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió bien y el INE salió fortalecido”, sostuvo.

En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola, Córdova admitió que le dio gusto que el Presidente reconociera que la consulta fue un éxito. Por ello, recordó que el INE había anticipado que la consulta de este domingo sería exitosa por la organización, la capacidad logística y el compromiso de la ciudadanía.

Por otra parte, mencionó que antes, durante y después de la consulta se dijeron “muchas mentiras”, como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.

“Los detractores del INE han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral”, señaló, y afirmó que el órgano electoral logró realizar la primer consulta popular hecha con todas las de la ley y de la constitución, “y eso es algo que hay que celebrar”.

Asimismo, recalcó que el INE no se subordina a ningún poder y no trabaja para ningún interés político. “Hoy es la institución en que más confían los mexicanos”.

Videos

Sobre los videos que circularon en redes sociales de una supuesta alteración de boletas, el consejero presidente del INE explicó que la ley prevé que cuando termina la votación, lo primero es cancelar las boletas sobrantes para que a nadie se le ocurra marcarlas.

Sin embargo, los ciudadanos que participaron en las casillas, por “sentido común”, empezaron a adelantar el trabajo de cancelar las boletas para irse más temprano, lo cual, recalcó, es indebido.

Jefa de Gobierno

Al respecto, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que la consulta “fue todo un éxito por lo que se hizo valer la democracia participativa en la capital”.

“El éxito de la consulta en la Ciudad de México... este ejercicio democrático que se celebró y del que estamos muy contentos y agradecemos la participación de todos y todas los que hicieron valer la democracia participativa como parte de esta consulta popular en el país”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre los comentarios de que la consulta fue un fracaso y que no alcanzó el 40% para ser vinculante, Claudia Sheinbaum aseguró que aún cuando no se dio suficiente promoción fue un éxito y fue la consulta popular donde más personas han participado.

“No hubo casillas especiales por ejemplo, aún cuando hubo todos estos impedimentos para que se celebrará la consulta con mayor participación un porcentaje muy importante de la población respondió de manera cívica”. Añadió que el INE tuvo una falta de compromiso en llevar a cabo la consulta.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la consulta popular se llevó a cabo de manera cívica y de manera ordenada, pese que algunas casillas se se instalaron tarde, por lo que fue "todo un éxito" y que tuvieron la mayor participación en las consultas que se han realizado en la capital.

Comentó que con el ejercicio del domingo se tiene la mayor participación ciudadana en la historia de las consultas de Ciudad de México, ya que se registró 806 mil 693 participantes de los cuales el 97.62% voto por el “Sí”, el 1.82% votó por el “No” y 0.54% anuló su voto.

