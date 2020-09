CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer domingo, durante una entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht.

Lozoya menciona a 70 personas

En la entrevista dada a conocer este lunes, Nieto Castillo dijo que las pesquisas son consecuencia de las declaraciones que ofreció el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en su denuncia y lo que está haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos. El funcionario prevé que la indagatoria finalice en tres meses.

Nieto Castillo explicó que Calderón Hinojosa y Peña Nieto son dos de las 70 personas mencionadas por Lozoya Austin, por lo que se está revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del exdirector de Pemex y recalcó que se está analizando operación por operación en el sistema financiero para ver si hay elementos o no que procedan y, en su caso, presentar la denuncia.

Destitución de la Fepade

Nieto Castillo admite que su destitución como titular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) en octubre de 2017 se debió, principalmente, a las órdenes de aprehensión que consiguió contra los exgobernadores priistas Javier Duarte y César Duarte, y por el caso Odebrecht, sin embargo, rechaza que las actuales pesquisas sean una venganza contra el peñanietismo: "No es mi culpa que sean corruptos".

El funcionario informó que presentó cinco denuncias relacionadas contra la administración Lozoya en Pemex y se prepara una sexta relacionada con Odebrecht y el pago de 3 mil millones de pesos. También adelantó que aún faltan concluir los casos Fertinal y El Astillero.

Estafa Maestra en Pemex

Destacó que descubrieron una Estafa Maestra en Pemex en 2016, cuando Lozoya era director y que involucra a la Universidad de la Chontalpa, la cual fue utilizada como vehículo para sacar dinero de una empresa mercantil de una persona vinculada a Pemex; el monto de la operación fue de 83 millones de pesos.

Sobre las acusaciones de que la UIF se ha convertido en el brazo represor de la 4T, Nieto Castillo niega que los temas de seguridad tengan un tinte político-partidista e insiste en que no es su culpa que sean corruptos. Si hay actividades presuntamente delictivas, añade, se denunciarán.

Leal a López Obrador

El funcionario reconoció que le es leal a López Obrador y consideró que las “lealtades son de ida y vuelta” y eso es lo que ha procurado con él, dice, al informarle de las investigaciones y apoyar su proyecto de gobierno, combatiendo la corrupción.

Caso Chihuahua

Respecto al caso de Chihuahua, que ha sido de los más mencionados, en realidad tengo que responder cuando cualquier autoridad del Estado mexicano me solicite información y yo encuentre que hay personas que han incurrido en presuntas conductas delictivas.

Tengo que ejercer mis facultades de denunciarlos y de hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas, de lo contrario, se estaría utilizando políticamente a la institución y eso no lo podemos permitir. La instrucción del Presidente es muy clara, la UIF y los temas de seguridad no tienen tinte político-partidista.

Pero, insisto, no es mi culpa que sean corruptos, no es mi culpa ver cuando cualquier instancia del Estado mexicano, incluyendo los gobiernos locales con los que tenemos un convenio de colaboración, me soliciten una información, yo evidentemente tengo que entregarla y, segundo, si hay algún tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo y hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas.

Por la gubernatura de Querétaro

Y en el caso de Ricardo Anaya muchos dicen que usted lo trata de inhabilitar porque también le interesa la gubernatura de Querétaro…

— No, en este momento estoy trabajando de forma monotemática en la UIF, el planteamiento del Presidente es muy claro al respecto, tengo una instrucción que es tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y mis esfuerzos están enfocados a que la unidad funcione para lo que fue diseñada.

¿Entonces no le interesa ser gobernador de Querétaro?

— Todas las personas que provenimos de una entidad federativa, que nos hemos dedicado al servicio público, tenemos ese honor de ser considerados, pero finalmente los que determinan quién es gobernador son los ciudadanos que votan en los procesos electorales. Mi prioridad número uno es la UIF.

Madeja de Odebrecht

Santiago Nieto conoció el caso Odebrecht desde que era titular de la Fepade, cuando en agosto de 2017 recibió dos denuncias que involucraban a Marcelo Odebrecht y contenían información que él mismo había hecho ante la Fiscalía de Brasil. Esta información se reveló en sendos juicios, tanto en Brasil como en Nueva York, y de ahí empezó toda la investigación.

Cuando fue destituido, “de forma ilegal” en octubre de 2017 de la Fepade, eso le impidió continuar con la pesquisa, pero la FGR ha ganado los juicios de amparos para proceder con la investigación, a fin de evidenciar el uso de financiamiento ilícito en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Investigaciones en curso sobre EPN

Desde el 18 de junio de 2019 el periódico El Universal informó que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015.

De acuerdo con documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio —según las leyes estadounidenses— al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra-venta de la empresa privada a sobreprecio, lo que dañó el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el erario.- (Por Horacio Jiménez).