Líder del PAN exige un cese inmediato

Marko Cortés ve pésima la labor de López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Partido Acción Nacional (PAN) demandó la destitución del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por su “pésimo desempeño” como responsable de combatir la pandemia del Covid-19 y por las “malas decisiones” que ha basado en criterios políticos más que médicos y científicos.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés, líder nacional panista, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga en su lugar a una persona capaz, que se guíe con criterios técnicos y científicos y no políticos. “Estamos exigiendo la destitución inmediata del subsecretario Hugo López-Gatell, por su pésimo desempeño como responsable de combatir la pandemia, porque no ha tenido las decisiones correctas, porque se ha basado en criterios políticos. Y lo que le pedimos es que ponga en su lugar a una persona capaz, que se guíe con criterios técnicos y científicos, y no políticos”, dijo.

El panista señaló que “al final del día López Obrador va a ser el responsable de todas las pérdidas humanas, que son irreparables, por la pandemia del Covid-19”.

Pronunciamiento

Además, Marko Cortés recordó que este lunes, la Comisión Permanente del PAN aprobó por unanimidad un pronunciamiento en el que demanda que el presidente López Obrador se comprometa con la verdad en el manejo de la pandemia del Covid-19.