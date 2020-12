Llamado a no bajar guardia

Jefa de Gobierno dice que trabajan en una logística

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Pese a que el gobierno federal firmó un convenio para la compra de las primeras vacunas contra el Covid-19, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, pues todavía no están listas las dosis.

“Es importante que la ciudadanía no diga que ya vamos a salir porque ya viene la vacuna, si es una luz al final del túnel, una esperanza, obviamente, y el trabajo que se ha desarrollado para que México sea de los primeros que pueda tener la vacuna, pero todavía vamos a tener que seguir en este control de la pandemia hasta que no estén todas las dosis y no entre un programa de vacunación”, dijo.

La funcionaria comentó que se está trabajando en la logística para el programa de vacunación, pues en el caso de algunas vacunas, como la de la empresa Pfizer requiere dos dosis, “entonces el programa de vacunación tiene que contemplar eso, para que tenga todo su efecto”.

“Estamos colaborando en la logística que realizará la Secretaría de Salud para llevar a cabo la vacuna. La dotación no llega toda en diciembre o enero, sino que va a ir llegando poco a poco, entonces lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud, que tienen un programa de vacunación para el Covid que están desarrollando muy completo”, refirió.

Destacó que en este plan los primeros en recibir la vacuna serán los trabajadores de sanidad, médicos y enfermeras, que son los que están en contacto con el Covid y que requieren toda la protección y después se irán definiendo las prioridades.

“Se prioriza a las personas mayores de 60 años y la distribución de la vacuna lo van a definir la Secretaría de Salud federal”, afirmó la mandataria capitalina.

El Banxico informó que con la vacuna la normalización de la economía será rápida.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, afirmó ayer que la expectativa de la autorización de la vacuna contra Covid-19 por las autoridades federales y la posibilidad de aplicarla próximamente, contribuirá a una normalidad de la economía más rápida y a mitigar los riesgos.