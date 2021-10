Llamado del FMI

Señala que sector eléctrico nacional debe ser eficiente

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El sector eléctrico mexicano necesita ser eficiente y sostenible con la participación del sector privado, consideró ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo que pensamos es que, en términos de provisión de energía, eso hay que poder hacerlo en la forma más eficiente, más sostenible en términos del medio ambiente y eso tiene que ser el enfoque de cualquier reforma en el sector privado”, dijo la economista en jefe del organismo, Gita Gopinath.

Así respondió la funcionaria del FMI a la pregunta planteada sobre si está en riesgo la recuperación de la economía mexicana en caso de que el Congreso apruebe la reforma para limitar la participación de las empresas privadas en el sector de energía, en la conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe de Expectativas Económicas Mundiales (WEO).

La economista estableció que si bien la recuperación de la economía mexicana está sostenida sobre una base más amplia, dar marcha atrás a la reforma energética aumentará la incertidumbre lo que podría desalentar la inversión privada.

“En el sector energético hemos visto que las reformas de hace algunos años se han perdido en parte, y eso aumenta la incertidumbre en términos de la política, y eso puede inhibir la inversión de parte del sector privado”, advirtió Gita Gopinath.

La experta del Fondo aseguró que México y su economía se están recuperando. También explicó que ya no es una recuperación a dos velocidades, en donde se dependía de las exportaciones de la manufactura.

“Ya no es ese el caso, ahora estamos viendo la recuperación del sector servicios, lo cual es muy buena señal, muestra que la recuperación tiene una base amplia", afirmó la funcionaria

El viernes pasado el FMI divulgó el resultado de la evaluación anual de la economía mexicana, en la cual adelantó las nuevas expectativas. Para el 2021 recortó de 6.3% a 6.2% el producto interno bruto (PIB) para México y para el siguiente año consideró un cálculo del 4% desde el 4.2% que preveía en julio pasado.

Consideró que México debería de posponer los planes de una nueva refinería e instó a permitir la participación del sector privado en la generación de electricidad.

Por último, advirtió que nuestro país está soportando un costo humanitario, social y económico muy alto por la crisis sanitaria.

No habla de la reforma

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, negó que se haya abordado en reuniones con socios comerciales la reforma eléctrica que impulsa el gobierno para controlar el sector.

La ministra rechazó en conferencia virtual que se haya tratado el asunto en los encuentros que sostuvo con sus homólogos por la Reunión Ministerial de Comercio e Inversión G20.

“No es un tema 'per se' que salió, entonces me cuesta trabajo responder porque no tengo información al respecto en este momento”, declaró al ser cuestionada por las posibles preocupaciones de socios comerciales.

ConcaminDebate

“Usar adjetivos en debate de reforma eléctrica aleja entendimiento”: Concamin.

Llamado a ser serios

La discusión de la iniciativa de reforma eléctrica debe ser seria, objetiva y razonada, por lo que deben dejarse de lado los adjetivos calificativos que impiden el entendimiento, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber.