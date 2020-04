CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este miércoles que, a partir de la próxima semana, todas las noches de 20:00 a 21:00 horas, se ofrecerá una nueva conferencia de prensa de programas de Bienestar.

Un espacio para que la Secretaría de Bienestar informe sobre la dispersión de recursos, dijo el mandatario federal, quien comentó que este nuevo ejercicio de información busca limitar la propagación de noticias falsas y que se elimine la imagen de inacción del gobierno ante la propagación del coronavirus.

En ese sentido, criticó que los medios y sus comentaristas actúen como grupos de presión pidiendo que se apliquen las mismas fórmulas que en el neoliberalismo.

“Actúan como grupos de presión buscando que se repitan las mismas fórmulas que rescatemos a los de arriba y que dejemos sin protección a los de abajo”, reconoció.

“Los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso lo que se está haciendo. Como hay mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, el caso de los medios a informar. Todo lo ven mal. Son puros ataques”, lamentó.

López Obrador adelantó que la conferencia de programas de Bienestar se realizará en Palacio Nacional a partir de la próxima semana.- (Por Emmanuel Carrillo).