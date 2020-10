El mandatario garantizó el ejercicio pleno de todas las libertades

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nunca dará órdenes para que se reprima al pueblo y garantizó el ejercicio pleno de todas las libertades.

El mandatario señaló lo anterior en la víspera de los 52 años de la masacre del 2 del octubre, en Tlatelolco.

"No habrá represión, no se va a perseguir a nadie, no habrá torturas, hasta ahora no ha habido y no queremos que haya masacres, como existía hace poco, porque en Presidencia predominaba la actitud autoritaria", dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo recordó que el movimiento estudiantil de 1968 surge porque hay una demanda de libertades en el mundo, por el predominio de gobiernos autoritarios.

"Para que eso no se repita tiene que haber democracia, que no se use la fuerza policial, que se busque la solución pacífica de los conflictos y desaparezca el autoritarismo", agregó López Obrador.

El Presidente dijo que una de las causas de la desaparición del Estado Mayor Presidencial fue que ese grupo de élite intervino en la represión de estudiantes en 1968, entre otros casos.

"Era un cuerpo de élite, muy incluyente, poderoso, por eso mañana que se recuerda está hecho lamentable, 2 de octubre no se olvida, vamos a seguir garantizando las libertades, la libre manifestación de las ideas, pero lo que no queremos es la violencia", agregó el mandatario.