López Obrador: El Hangar Presidencial queda a cargo de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad de que se subiría al avión presidencial TP-01, sin embargo, este lunes, durante su conferencia matutina, rechazó hacerlo.



Durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo federal informó que será la Secretaría de la Defensa (Sedena) la encargada del Hangar Presidencial, tras la extinción del Estado Mayor Presidencial (EMP).



En compañía de su gabinete de seguridad y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador informó que debido a que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, el Hangar Presidencial estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).



"El hangar queda a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, ellos son los que se quedan ya con estas instalaciones porque desapreció el Estado Mayor", dijo el mandatario.



"Es la Sedena la encargada de administrar estos bienes y también en tanto se venden los aviones y helicópteros es la FAM, la que está dando mantenimiento y ayudándonos para liberarnos de estos aviones y helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios".



"Había helicópteros que se usaban para llevar a los funcionarios a jugar golf no. No estoy diciendo una mentira, eran muy excesivos, comportamientos, prácticas faraónicas, ofensivas", comentó.