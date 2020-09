López Obrador exhibe a columnistas que critican su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su habitual conferencia de prensa matutina, presentó un estudio sobre el número de columnistas críticos con su Administración con el fin de demostrar que su gobierno garantiza "el respeto a la libertad de expresión".

En Palacio Nacional, López Obrador mostró un análisis de las columnas publicadas ayer jueves por los siete principales periódicos del país, según el cual el 10.6 % de los textos fueron positivos con el Gobierno, el 23.1 % neutrales y el 66.3 % negativos.

En total, el equipo del presidente revisó 148 columnas, de los cuales 94 versaban sobre el Gobierno, y hubo 11 positivas, 21 neutrales y 63 negativas.

"Lo quería mencionar porque eso ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión", dijo el mandatario tras mostrar listados con la clasificación de los columnistas de los periódicos El Financiero, El Universal, Milenio, La Jornada, Excelsior, El Economista y Reforma.

La semana pasada, 650 intelectuales, artistas y científicos subscribieron un manifiesto titulado “Esto tiene que parar” en el que denunciaban que la libertad de expresión está “bajo asedio” del gobierno de López Obrador.

El historiador Enrique Krauze y los poetas Homero Aridjis y Javier Sicilia, entre otros, señalaron que el discurso de López Obrador “agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

López Obrador, fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que durante los gobiernos anteriores, "la prensa siempre estaba vendida o alquilada" y dijo que ahora "es invariable el respeto a la libertad de expresión".

"Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen porque esto es excepcional", expresó.

El mandatario, que ofrece una conferencia de prensa diaria desde que asumió el poder en 2018, suele arremeter contra la prensa crítica, a la que tacha de "conservadora" y "fifí".

Mantiene especialmente una disputa con el periódico Reforma, al cual tachó recientemente de "pasquín inmundo".

Por su parte, el periodista Pascal Beltran del Río, director editorial del periódico Excélsior, publicó en su cuenta de la red social Twitter: "Respecto del informe sobre las columnas que está presentando el Presidente, cualquier analista que se respete a sí mismo temblaría de que lo incluyan en la casilla de opinadores que apoyan al gobierno. El papel de la prensa es ser crítica, no aplaudidora".

Tras la presentación de los datos sobre los columnistas y editorialistas de diversos periódicos presentados por el presidente López Obrador.

Mexican President @lopezobrador_ , often uncomfortable with anything that counters his narrative, uses his nationally-televised conference on Friday to complain about all the "negative" press coverage about him, displays names of columnists, newspapers pic.twitter.com/V7Qr2jtohi