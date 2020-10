López Obrador: ''Me hago la prueba semanal de Covid''

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su conferencia de presa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que cada semana, en particular los días martes, se realiza una prueba Covid-19.

El mandatario dio a conocer esta información tras la revelación del titular de la Secretaría de Marina, almirante Rafael Ojeda, de haber dado positivo en prueba de coronavirus.

AMLO dijo que los martes, se le practica una prueba de Covid-19, y en todas, hasta el momento, el resultado ha salido negativo.

Ayer domingo, el presidente López Obrador confirmó que el secretario de Marina había dado positivo en una prueba de Covid-19.

El viernes pasado, AMLO y el almirante Ojeda Durán estuvieron juntos en la supervisión del avance de la construcción del nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Afortunadamente no he tenido los síntomas desde el principio…. Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, no he tenido síntomas desde el principio… Me hago la prueba semanal de Covid, llevo como ocho", dijo el mandatario.