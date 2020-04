CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, y a la caída en los precios del petróleo.

El mandatario anunció un decreto en pro de la recuperación económica, el cual entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, este mismo día, y con el que se establece la aplicación inmediata de diversas medidas ante las circunstancias actuales.

“Propongo la aplicación urgente de las siguientes medidas; uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá nuevas contrataciones; se reducirá el salario de los funcionarios en un 25 por ciento, de igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, el concepto de alto funcionario aplica desde subdirector, hasta el presidente de la República”, indicó.

Otras de las acciones anunciadas por López Obrador este día son: la cancelación de 10 subsecretarías, pero se mantienen el rango y el salario a quienes dejan dichos cargos, además de que se cerrarán la mitad de las oficinas y solo permanecerán las que se consideren esenciales para la gente.- (Por Luis A. Méndez).

