López Obrador presenta la terna para ocupar vacante en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Segob; Ana Laura Magaloni, presidenta de la Comisión Técnica de la Transición en la capital, Ana Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), integran la terna para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que el Senado de la República podrá elegir en libertad. “Los senadores podrán elegir como siempre en libertad“, apuntó.

López Obrador subrayó que “uno de los cambios es que no hay ingerencia del Ejecutivo en el Legislativo. No hay línea o la línea es que no hay línea”.- (Por Emmanuel Carrillo).