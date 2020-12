López Obrador presume logros; Coparmex dice que es el peor gobierno

En el mensaje de celebración de sus dos primeros años en el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México va bien y su gobierno ha logrado sentar las bases para la transformación del país.

“Ahora hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”, expresó.

“Se gobierna también con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad”, manifestó.

Sin embargo, observadores y organizaciones de la sociedad civil, como la Coparmex, tienen otra visión del país a dos años de iniciado el gobierno actual.

Para el líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, el gobierno formado por el partido Morena, de López Obrador, “es el peor de la historia nacional”.

“La propaganda oficial no puede ocultar que en las metas del Plan Nacional de Desarrollo hay un avance de 6%, pero el retroceso es de 42%. Es claro que #MorenaNoSabeGobernar”, subraya el dirigente empresarial.