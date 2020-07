CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que es necesario contar con el apoyo del Ejército mexicano en materia de obras públicas porque, aseguró, fue un desastre lo que dejaron administraciones anteriores en la entrega de contratos a empresas extranjeras quienes "hacían su agosto".



"Nos está ayudando mucho la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y los necesitamos. Nos ayudan en la seguridad pública, porque es un problema que tenemos que enfrentar y garantizar la paz. Antes no era así, no se le permitía al Ejército hacer funciones de seguridad pública, lo mismo que la Marina y se está creando de manera conjunta la Guardia Nacional, que se está conformando con marinos, con soldados y con los policías federales de la antigua Policía Federal. Entonces, ya hay más de 90 mil elementos de la Guardia Nacional y es con la disciplina, profesionalismo del Ejército y los necesitamos", agregó el mandatario.



"Nos están ayudando en la construcción de obras públicas, porque fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de obras públicas durante el periodo neoliberal, se dedicaron a robar, empresas contratistas que cobraban el doble, el triple o más por obras que no las terminaban, hacían su agosto", dijo López Obrador.



En este sentido, el presidente aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón se tuvo como empresa contratista favorita a la empresa española Repsol, la cual, "si se hiciera una auditoría administrativa se encontraría de que saquearon la hacienda pública. Hubo un contrato que les dieron de extraer en la Cuenca de Burgos, que supuestamente se iba a aumentar la producción de gas, se les pagó y se les pagó y no se incrementó la producción de gas y se canceló de repente el proyecto".



El presidente López Obrador señaló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la empresa favorita en el área de construcción fue OHL "y hacían faramalla de que licitaban la obra pero ya se sabía por anticipado quien iba a ganar".



El mandatario manifestó que en el caso de la construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles" en la base aérea de Santa Lucía se cuenta con el apoyo de ingenieros constructores del Ejército lo que significará un ahorro de 225 mil millones de pesos "porque lo está haciendo el Ejército, porque iba a costar 300 mil millones de pesos y ahora nos va costar 75 mil el aeropuerto 'Felipe Ángeles' y se va a terminar el 21 de marzo de 2022 y el de Texcoco si salían las cosas bien, lo íbamos a inaugurar hasta el 2025 no íbamos a estar nosotros. Entonces como no agradecerles a los ingenieros militares".



El presidente López Obrador indicó que en el caso de las aduanas ahora se contará con el apoyo de la Marina porque imperaba la corrupción en sus instalaciones.



"Estamos poniendo orden en migración, en aduanas en puertos, desde luego, en el SAT y nos faltan otros asuntos que se van atender, pero vamos a limpiar de corrupción. Lo mismo es el caso de los puertos, ¿por qué necesitábamos a la Marina en el caso de los puertos? Porque hay puertos como es el caso de Manzanillo que produce violencia, por eso Colima es el estado con más homicidios en el país por el puerto de Manzanillo por lo que entra ahí en se puerto. Entonces necesitábamos a un marino y no solo uno, sino un destacamento", señaló AMLO.



Recordó que también en el combate al "huachicol" se ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas porque se robaban 80 mil barriles diarios de gasolina "ahora todavía no podemos, pero ya ha bajado a 4 mil. Estamos en 95% de disminución del robo, pero ¿qué hicimos? Se tomaron las refinerías porque era una pantalla, no solo eran tomas clandestinas, eso era un distractor, la mayor cantidad de gasolina robada salía en pipas, estaban tomadas las refinerías por la delincuencia en contubernio con las autoridades", dijo el presidente.



"Por eso le agradezco tanto a la Sedena como a Semar porque repito, nada ha dañado más a México que la corrupción política", dijo.



Según un artículo periodístico, publicado el 25 de julio por El Universal, desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente, en diciembre de 2018, las Fuerzas Armadas asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública en al menos cuatro áreas, entre ellas la construcción de obras, capacitación policíaca, apoyo a programas sociales, así como a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.



Aunque en su campaña electoral López Obrador prometió que regresarían a sus cuarteles, el mandatario izquierdista decidió apoyarse en el Ejército y la Marina para concretar varios de sus proyectos insignia, algunos de los cuales son considerados como estratégicos.