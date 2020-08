"Un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social manteniendo precios justo, tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Vamos a hacer un reconocimiento público con esta actitud, por esta forma de proceder, siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada tienen que tener utilidad, pero tienen que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, popular, nacional, por eso es muy importante el que se haga este reconocimiento".



"Las gasolinas son fundamentales, no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la carestía de la vida, en la inflación. Si aumenta mucho la gasolina, se registra de inmediato en un aumento de otros precios, dijo el presidente López Obrador.



"Ha habido una respuesta, una actitud responsable de todos los dueños, de administradores de los expendios de distribución de gasolinas".



El presidente López Obrador reclamó que en sexenios pasados se pensaba que si aumentaba la gasolina, "pues no afectaba".



"Un secretario de Hacienda que llegó a sostener que el gasolinazo no afectaba a la población, porque la mayoría de la población no tenía automóviles. ¡Imagínense ese razonamiento!".