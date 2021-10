López Obrador se reúne con Antony Blinken en Palacio Nacional

Una delegación de funcionarios de EE.UU. de alto nivel se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional



CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Durante el encuentro, el mandatario mexicano extendió una invitación al presidente de EE.UU., Joe Biden, para que visite México “cuando pueda".

Además de Blinken, también están en el país Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, y Merrick Garland, fiscal general de EE.UU., quienes llegaron a Ciudad de México para iniciar el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre ambos países.

Antes de iniciar el diálogo formal en la Cancillería mexicana, el presidente López Obrador recibió a la delegación de EE.UU. en el Palacio Nacional acompañado de parte de su gabinete.

El presidente de México expresó su “disposición de que haya cooperación para el desarrollo” y pidió que ambos Gobiernos “sean respetuosos de nuestras soberanías".

“Considero que vamos a poder, juntos, inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones“, expresó López Obrador.

En su mensaje, el mandatario mexicano dijo que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, país que tiene una frontera común con México de más de 3,000 kilómetros; López Obrador agregó que el comercio global “demanda mayor unidad” e integración económica entre ambos países.

“Acabo de publicar un libro y ahí expreso que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones“, expresó.