CIUDAD DE MÉXICO. (Notimex).- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó el triunfo de la corriente liberal en España y afirmó que México buscará tener buenas relaciones con todos los gobiernos.



Luego de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró imponerse en las elecciones generales que se realizaron el domingo pasado en España, López Obrador ratificó la decisión de su administración de mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o conservadora.



“Le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó, de todas maneras nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo sean de tendencia liberal o conservadora“, insistió.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aclaró:

“No me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos y gobiernos extranjeros.”

Principio de no intervención

Esto es, añadió, “vamos a ser muy respetuosos, a cumplir el principio de no intervención” y recordó que los conservadores y liberales representan las dos grandes corrientes principales de pensamiento político en el mundo que han existido desde siempre.



Ello, dijo, dentro del socialismo, comunismo, capitalismo y fascismo, “y que cada quien haga la tarea, análisis y reflexión”.