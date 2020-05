Los “municipios de la esperanza” prefieren junio

Entre temor y cautela

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Aunque el gobierno federal y las autoridades de salud dieron luz verde a más de 300 municipios para reanudar desde ayer las actividades no esenciales y las clases, la mayoría optó por mantener las medidas para evitar la propagación del Covid-19

Médicos en todo el país han expresado su temor a que una reapertura pueda generar una segunda ola de contagios que sature los hospitales.

El gobierno federal autorizó la reapertura a 323 municipios, la mayoría en zonas rurales de Oaxaca. Pero el gobierno estatal, que encabeza Alejandro Murat, anunció que no volverían a las actividades no esenciales sino hasta junio.

“Así podremos transitar responsablemente del semáforo amarillo al semáforo verde y en un futuro no muy lejano, podamos una vez más hacer uso de nuestras libertades de manera plena”, dijo Murat en un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.

Detrás de Oaxaca, Jalisco es el estado con más municipios autorizados para reabrir con 23, seguido por Sonora (16) y Puebla (13).

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, quien en las últimas semanas ha tenido diferencias de opinión con las medidas recomendadas por las autoridades de salud, anunció que se mantendrán cerradas las escuelas y que habrá un plan de apertura de negocios no esenciales siempre que no generen concentración de personas, además de servicios personales como plomería y jardinería, salones de belleza y guarderías públicas y privadas.

“Aquí no hay municipios que abran y otros que no, a alguien en un escritorio de la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que ya podrían abrir y otros que no”, dijo Alfaro. “Es un grave error esta idea... en Jalisco no va a suceder”, sostuvo el mandatario.

En Guerrero, que tiene 10 municipios con libertad para abrir, tampoco se reanudarán las actividades por lo menos hasta el 1 de junio, informó el gobernador Héctor Astudillo.

Ese estado tenía originalmente 12 poblaciones con permiso para abrir, pero el domingo por la noche fueron descartadas dos por las autoridades sanitarias.

En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció recientemente que no habrá regreso a las escuelas en ningún municipio y dio por terminado el ciclo escolar con clases presenciales.

El resto del país tiene programado retomar las actividades el 1 de junio pero en distinta medida de acuerdo con el número de contagios y un semáforo de cuatro colores. Sólo las poblaciones que estén en verde podrán volver a la normalidad total, como es el caso de esos 323 municipios. El rojo es para lugares que deben mantener las medidas de distanciamiento social actuales.

GuerreroLlamado oficial

El gobernador de Guerrero Pide a los ciudadanos respetar las medidas sanitarias.

Exhorto

El gobernador Héctor Astudillo Flores exhortó a la población a permanecer en casa porque se corre el riesgo de que la pandemia se agudice, debido a la gran movilidad en algunas poblaciones del estado.

Los que menos respetan

Señaló que Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa son los municipios donde menos se respeta el Quédate en Casa.

Mensaje en redes

“Esta pandemia no se va a resolver por decreto, se va a solucionar porque cada quien ponga parte de lo que nos corresponde colaborar”, alertó Astudillo en un mensaje difundido en redes sociales.