Mañanera de AMLO, del jueves 4 de marzo de 2021

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSPC, presentará el plan "Estrategia de contención del proceso electoral"

Conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del jueves 4 de marzo de 2021, en Palacio Nacional, en Ciudad de México.

MÉRIDA, Yucatán.- Este jueves, la habitual conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó con 26 minutos de retraso, ya que el mandatario sostuvo una reunión desde las seis de la mañana que le tomó más tiempo, según informó el propio Presidente.

Al dar la bienvenida a los representantes de los medios, López Obrador informó que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien presentará el plan "Estrategia de contención del proceso electoral", que pretende ofrece seguridad a los candidatos que partiparán en el proceso electoral de 2021.

"Que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por intereses", dijo el jefe del Ejecutivo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que el plan busca garantizar la libertad de todos, "que sean los ciudadanos los que elijan no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada".

Y agregó, "que no hayan candidatos a modo, que no hayan grandes electores, que digan este va a ser y hazte a un lado".

López Obrador señaló que este plan será presentado a los gobernadores del país para que haya una acción conjunta de protección, sobretodo candidatos a presidentes municipales.

El mandatario también señaló que la protección que el plan ofrece tiene que ser aceptada por los propios candidatos, por las organizaciones que participan, "porque no puede ser una intromisión, no puede ser por la fuerza", subrayó el Presidente.

López Obrador también pidió a todos los candidatos que actuen con firmeza, porque "la libertad no se implora se conquista", destacó.