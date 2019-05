Más escuelas y acceso a la educación, pide niña indígena a diputados

CIUDAD DE MÉXICO.—La niña Lupita Flores Zepeda pidió a los legisladores de la Cámara de Diputados que todos los niños de las comunidades indígenas puedan ir a la escuela, pues asegura, no todos tienen dinero para poder costear los gastos que implica permanecer fuera de casa mientras estudian.

“Yo les diría a los gobernadores que pongan más escuelas porque casi ningún niño puede estudiar, porque no tenemos muchas oportunidades. Los niños pobres no pueden pagar su escuela porque no tienen mucho dinero, del pueblo casi van la mitad porque los demás no tienen oportunidad”, dijo entre sollozos.