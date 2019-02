Refuerzan vigilancia en el Metro tras reporte de agresiones

CIUDAD DE MÉXICO.—Tras el caso de una joven que denunció que dos hombres trataron de sujetarla cuando caminaba por un pasillo del Metro, se reforzará la seguridad en el transporte.

Esto, lo confirmó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, según Notimex.

Muchas denuncias en redes

Detalló que ayer se presentó una denuncia ante la PGJ de la Ciudad de México, aunque las que existen en redes sociales son muchas más.

Dijo que se revisarán carpetas de investigación para corroborar que el delito no fue catalogado como otro distinto en caso de haber denuncia.

“No sabemos cuántas de estas denuncias que están en redes sociales realmente ocurrieron, pero estamos tomando todas las medidas preventivas por si hay una situación de este tipo entonces hay una consigna especial del C5”, afirmó.

Reunión con activistas

Asimismo, detalló que esta tarde se reunirá con activistas de diversas organizaciones para conocer la información que ellas tienen y tomas las medidas preventivas que sean necesarias.

“No queremos tomarlo a menos, no porque no hubiera denuncias no hubiera alguno de estos casos; entonces lo que estamos haciendo es reforzando la vigilancia de policía preventiva fuera de las estaciones”, afirmó en conferencia de prensa.

Querían violarla

“¡Me jalaba el pantalón para abajo, me pegaba y yo gritaba!”, relató entre lágrimas y el rostro lleno de sangre la mujer que logró escapar de un autobús donde el conductor intentó violarla, cuando iba a trabajar y viajaba sola hacia el Metro Cuatro Caminos.