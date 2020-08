México cerca de los 500 mil casos confirmados de Covid-19

Alejandro Macías, subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, dijo que entre las cosas que se pueden hacer mejor está normalizar el cubrebocas.



"Además de seguir promoviendo higiene de manos, sana distancia, no tocarnos nariz o boca, implementar el uso de cubrebocas, de manera generalizada, normalizar lo que nos recomiendan", comentó este experto.



En opinión de Macías, incluso a algunas personas parece que les apena usarlo.



"Creo que eso lo que deberíamos de recomendar de manera franca, sin tibiezas, sin ambigüedades, sin ambages: usen cubrebocas y que nos lo muestren las autoridades, los políticos, que tienen un foro que no tiene nadie; sus seguidores hacen lo que ellos dicen, creo que es eso lo que nos está faltando", indicó.



Para Macias, las autoridades además deberían enfocarse en hacer más pruebas de detección, "que se reporten a tiempo, en menos de 48 horas" para que el infectado y sus contactos puedan aislarse.



Todas estas "son cosas que se pueden hacer todavía no es demasiado tarde y se pueden hacer mucho mejor", apuntó.



Navarrete explicó que la estrategia sanitaria no siempre es la misma conforme pasa el tiempo y se debe ir adecuando al comportamiento, a la predicción de factores de riesgo y de impacto en la prevención.



"Lo importante es tener un sistema de información honesto y confiable", señaló el experto al apuntalar la idea de que deberían considerarse cambios en la estrategia, en todos los niveles, desde el núcleo de la familia, de trabajo, grupos sociales y en áreas de mayor riesgo, como son los hospitales.- (Por José Antonio Torres).