Miles de pasajeros se han visto afectados por la cancelación o demora de vuelos a distintas partes del país en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Hasta el momento, los responsables de las aerolíneas no ha dado información precisa sobre los retrasos y cancelaciones a sus clientes.

Una de las empleadas comentó que se debe a un cambio de operaciones, “al no tener aviones para cubrir los vuelos programados, se mueven los horarios, se cancelan”, aseguró.

El disgusto de los pasajeros se incrementa por la desinformación y la confusión que prevalece en la terminal aérea.

Una persona que tenía un boleto para viajar a la ciudad de Cancún a las 10 de la noche del lunes, realizaría su viaje a las 2 de la mañana del martes. El procesos fue confuso, ya que al principio la empresa aérea informó que el vuelo estaba demorado y poco después que se había cancelado.

Incluso en las pantallas de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México varios de los vuelos de Interjet aún aparecían como “a tiempo” o “demorados”, cuando en las mesas de atención ya se informaba que tales vuelos no saldrían.

Una mujer originaria de Puebla, que viajaría a Mérida la noche del lunes aceptó que le repusieran el viaje hasta el jueves 1 de agosto, siendo esta la única opción que le dio la empresa pues aunque horas antes a otros con boleto para la capital yucateca los acomodó en un vuelo para Campeche de este martes a las 6 de la mañana, posteriormente determinó que sólo podrían cambiarse al siguiente vuelo disponible para el mismo destino.

La afectada aseguró al reportero que únicamente le hicieron el cambio del boleto, y por gastos de hospedaje o alimentos por los dos días que tendrá que esperar no hubo pago por parte de la aerolínea, sólo le sugirieron que guardara sus comprobantes gastos de hotel y comidas para solicitar posteriormente un reembolso.

“Eso no me conviene, no tengo dinero a la mano para cubrir esos gastos. Afortunadamente vivo aquí en Puebla y me regresaré a mi casa a esperar el 1 de agosto”, indicó.

Para los pasajeros que decidieron no aceptar el cambio de vuelo y esperar varias horas más e incluso días, no hubo devolución inmediata del efectivo.

Únicamente se les anotó en el sistema con el comentario de que declinaron ajustar a la opción, para que vía telefónica en la línea de atención a clientes hicieran el reclamo del costo del boleto más un 25% extra por la cancelación.

“Seguro este martes estarán saturadas las líneas, pero pueden hablar desde las 8 de la mañana para solicitar su reembolso, el cual se hará en un plazo de 15 días hábiles”, dijeron los empleados de la compañía de bajo costo.

Por su parte la Profeco, vía su cuenta de Twitter, informó que ya son más de 2 mil los pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos de vuelos por parte de ABC Aerolínea S.A. de C.V. Interjet.

En la terminal aérea de la Ciudad de México, los trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor tomaron nombre y correos electrónicos de los afectados que se acercaron a solicitar orientación respecto a lo que podrían hacer para reclamar a la empresa.- (Por Harnold Pérez Gómez).