Morena al frente

Encuesta pone de favorito al partido en el próximo año

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el favorito en las elecciones intermedias a la Cámara de Diputados del próximo año con 32% de intención de voto, según una encuesta publicada ayer.

De acuerdo con el sondeo del periódico “El Universal”, Morena encabeza las preferencias muy por delante de los principales partidos de la oposición, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), con 17%, y el antaño hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 16 %.

Con una intención de voto del 4%, quedarían empatados el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el socialista Partido del Trabajo (PT), mientras que el liberal Movimiento Ciudadano (MC) obtendría 3% de los votos.

Ninguno de los partidos fundados este año, el evangélico Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México, superaría el 1% de los votos, según el sondeo.

El 6 de junio de 2021, 95 millones de mexicanos están convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y 15 de los 32 gobiernos estatales, en lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia del país.

En esos comicios está en juego la mayoría parlamentaria de Morena que apoya al gobierno de López Obrador, quien este martes cumplirá dos años como Presidente de México con una elevada popularidad del 64 % según el mismo ejercicio.

Según la encuesta, Morena habría registrado un leve desgaste respecto a las elecciones de 2018, cuando obtuvo 37.16 % de los votos.

La encuesta se llevó al cabo entre el 12 y el 18 de noviembre con mil entrevistas presenciales, un margen de error del 3.54 % y un nivel de confianza del 95%.

En el último año, Morena ha vivido una dura pugna interna para nombrar a su nuevo líder en la que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral y que concluyó con el nombramiento en octubre de Mario Delgado, muy cercano a López Obrador.

El partido anunció la semana pasada una coalición electoral con el partido liberal Nueva Alianza, que si bien no concurrirá en las elecciones a la cámara, sí lo hará en los comicios a gobernador. También ha abierto la puerta a aliarse con el PT y con el PVEM, pero les exige un apoyo incondicional al gobierno de López Obrador.

En su conferencia de prensa de ayer, López Obrador celebró que los partidos opositores “se terminen de quitar las caretas”.

Críticas Alianza PRI y PAN

El presidente criticó la alianza entre el PRI y el PAN Baja California, para 2021.

Orgullo

“No deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN. Y todavía muchos pensaban de que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando”, señaló el mandatario en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Afectaciones

Ante las alianzas de la oposición en su contra, dijo que les va a afectar. “Imagínense, los que pensaban de que el PRI era una cosa y el PAN otra, y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto búmeran, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. No es que 2 y 2 son cuatro, no es así”, expresó.