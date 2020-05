Mueren en México 23 niños de Covid-19

Advertencia sobre los efectos a largo plazo en menores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Christian Skoog, representante de Unicef en México, informó que en el país han muerto 23 niños a causa del Covid-19 y aún quedan 1,065 casos del virus entre menores, pero alertó que los efectos de la pandemia atacarán de manera especial a la población infantil en otros aspectos, como los niveles de pobreza y violencia, que aumentarán en el país.

En ese sentido, Skoog llamó al gobierno y a la sociedad mexicana a poner atención en la formación de los niños luego de la pandemia, pues podría atraer un aumento en la mala nutrición y la pobreza acarrear abandono escolar, estrés y violencia dentro de las familias.

Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), también advirtió que “el reto para los niños en México no es la pandemia, sino la invisibilidad” en que se mantienen. “Los niños y adolescentes son ese 30% de la población que no vemos, los temas que tienen que ver con ellos no tienen visibilidad para el gobierno y la industria, necesitamos aplanar la curva de su invisibilidad”, expresó.

Bucio Mújica aseguró que la mayoría de los temas infantiles, como educación y alimentación, tienen que ver con la industria privada, que tiene otro tipo de intereses, y con la pandemia podrían ser quienes paguen “los más altos costos de la crisis”.

Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, aseveró que “la crisis posterior a la pandemia afecta y seguirá afectando a nuestros niños”, por lo que llamó al gobierno federal a atenderlos. Debemos ponerles atención, atender sus miedos, sus dudas y sus ansiedades. Los gobiernos deben definir programas que apunten a niños y niñas que tengan mayor vulnerabilidad, los niños migrantes y en situación de calle”, dijo.

Mayor cifra

México sumó ayer 2,973 nuevos casos de Covid-19, la mayor cifra para un solo día, y 420 decesos, con lo que suma 59,567 contagios y 6,510 fallecimientos desde el principio de la pandemia.

El reporte de las últimas 24 horas reflejó un aumento del 5.3% respecto de los 56,594 casos acumulados que había el día anterior, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.

Los 2,973 casos de esta jornada representan el mayor número para un día desde el inicio de la pandemia en el país, el 28 de febrero pasado, además de que por octavo día consecutivo se rebasaron los 2,000 contagios diarios.

México estuvo por segundo día consecutivo arriba de los 400 decesos diarios con los 420 casos del informe técnico del coronavirus que fue presentado por López-Gatell en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Además de los 6,510 fallecimientos acumulados por la enfermedad en el país, las autoridades tienen reportados otros 769 decesos que están en proceso de estudio de laboratorio para identificar la causa de la muerte, dijo López-Gatell.

En el país hay 12,905 casos activos que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días y “son la parte activa de la enfermedad”, dijo el funcionario al señalar que estos ya están integrados en los casos acumulados totales.

Ciudad de México y el Estado de México son las entidades territoriales con el mayor número de casos acumulados, tanto históricos como activos, seguidos por Tabasco, Veracruz y Puebla, detalló López-Gatell.

Pandemia México

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell habló de la situación de la pandemia.

Mayor transmisión

“En este momento estamos en la fase de mayor transmisión en el Valle de México y en algunas entidades se va en descenso y otras van hacia arriba”, señaló.

Ocupación de camas

En cuanto a las camas de hospital, el informe técnico reportó una media nacional de 39% en las generales y de un 34% en las de terapia intensiva. Ciudad de México registra mayor ocupación con 72 % y 64 %, respectivamente, precisó el funcionario.