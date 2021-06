''Ni modo, lástima fifís'', dice AMLO a sus adversarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su acostumbrada rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó a sus adversarios un “lástima fifís“, por lo que consideró un buen resultado de la elección intermedia y les recordó que para quitarlo de la Presidencia el próximo año, pueden intentarlo por medio de la revocación de mandato.

“Se los mando a decir a mis adversarios, no se pudo ahora, ni modo, lástima fifís, lástima Margarito, pero al revés. Pero ahí viene la revocación del mandato y a eso me someto, si la gente dice ‘ya no queremos que continúe el Presidente’, vamonos a Palenque“, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrdaor aseguró que se apurará su trabajo, de aquí a marzo que viene la revocación, para dejar avanzados y terminados todos sus proyectos.

"¿Que me preocuparía? En el caso que me dijeran que me vaya, el Tren Maya que sí necesito más tiempo porque se va a terminar a finales de 2023, y la consulta es en marzo de 2022“, señaló.

Destacó que además de las obras y programas sociales, su administración ha avanzado en el cambio de mentalidad de los ciudadanos y “esa es la obra más importante, la revolución de las conciencias y eso ayer estuvo en cuestión".