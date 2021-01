No habrá problemas ni pleitos con el gobierno de Biden, dice López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su habitual conferencia de prensa matutina, aseguró este jueves que no tendrá ninguna diferencia y que no habrá problemas o pleitos con el gobierno del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, pues señaló que México y Estados Unidos no pueden ser vecinos distantes.

El mandatario deseó que al nuevo gobierno entrante estadounidense le vaya muy bien, pero sobre todo, que le vaya muy bien a su pueblo, indicó.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos, con el presidente Biden“, dijo López Obrador.

“Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos, distantes, tiene que haber una policía de buena vecindad por muchas razones son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos“, comentó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que los mexicanos en el país del norte son la comunidad hispana más importante y señaló que en México viven más de un millón de estadounidenses, además que se comparte una frontera de 3,180 kilómetros.

“En fin, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobretodo que le vaya muy bien a su pueblo“, agregó.