No odia a AMLO, solo lo desprecia

El “Jefe Diego” se dice dispuesto a revivir un debate

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que el jueves Diego Fernández de Cevallos declaró al periodista Carlos Loret de Mola que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente, es cobarde, cínico y un embaucador, el “Jefe Diego” dijo que lo desprecia “por el inmenso daño que le hace a México”.

A través de sus redes sociales, Fernández de Cevallos refirió que sus afirmaciones con Loret de Mola no son porque odie el Presidente, sino simplemente lo desprecia por el daño que le hace al país.

En entrevista con el periodista para Latinus, el excandidato presidencial de Acción Nacional explicó que su decisión de incorporarse a las redes sociales surgió por insistencia familiar, pero que su objetivo es lograr que nuevas generaciones de hombres y mujeres incursionen en la vida política del país para que haya un cambio generacional.

“(Mi objetivo) es convocar a miles de hombres y mujeres para que se quiten el miedo y superen la indiferencia. El país se está despedazando”, aseguró el “Jefe Diego”, quien descartó la posibilidad de competir por un cargo de elección popular.

Asimismo, se dijo indiferente a lo que diga el Presidente de él, luego de que López Obrador reprodujo en su conferencia mañanera un debate que sostuvieron ambos en 2000.

“Lo que diga el presidente de mí no me importa, me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería viniendo de él”, señaló el panista.

“Lo que México necesita es que la gente cambie su mentalidad para lograr un país de instituciones y de leyes, donde no gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador”, expresó.

Pese a decirse esperanzado porque los partidos políticos de oposición logren hacerse de la mayoría de la Cámara de Diputados en las elecciones de junio próximo, el líder panista consideró que si López Obrador refrenda el poder “va a seguir haciendo brutalidades”.

“Está enfermo. Y no le digo enfermo ahora, desde ese debate que salió (en la mañanera) le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale éste”, expresó.

El excandidato de Acción Nacional se dijo dispuesto a volver a debatir con el presidente López Obrador.

En entrevista con Loret de Mola, el “Jefe Diego” manifestó que a la menor provocación del mandatario federal, él le haría una visita a Palacio Nacional para debatir de nuevo.

“Interés no (tengo en debatir)... pero por supuesto que lo acepto, que me haga la menor provocación a que le dé una visitada y por supuesto que voy”, dijo.

“¿Iría a la mañanera?”, preguntó Loret de Mola. -

“Por supuesto que yo iría”, replicó Fernández de Cevallos?, “pero por supuesto, de mil amores. Estaría en la puerta de Palacio desde el día anterior”.

No obstante, aclaró que su objetivo, ahora que regresó a la discusión política del país tras crear su cuenta de Twitter, no es ir en contra del presidente López Obrador, sino crear consciencia en la ciudadanía para impulsar un México mejor posterior al mandato de AMLO.

Consideró que la acción de López Obrador de poner en su conferencia matutina el debate que sostuvieron hace más de 20 años, después de que “el jefe Diego” le hiciera una serie de reclamos, es de “un cobarde”.

CríticasMás frases

Fernández de Cevallos abundó en sus críticas al presidente López Obrador.

”Valiente pajarraco”

“Cuando le digo todo esto (los reclamos a su administración), AMLO dice: 'Aquí les dejo este vídeo de hace 20 años'. Valiente pajarraco. Ése no es un presidente, ese es un cobarde y se lo he dicho de frente”, expresó “el Jefe Diego”.

”No respondió”

Hizo una invitación a la ciudadanía a ver ese debate para comprobar que el hoy presidente no respondió a ninguno de los señalamientos de Fernández de Cevallos.