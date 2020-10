''No opino de eso'', dice AMLO ante el caso de Morena

''Que se pongan de acuerdo''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ante el enfrenamiento entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no opinará sobre el tema para no inmiscuirse en temas de partido, pues señaló que una cosa es Morena y otra el gobierno.

Sin embargo, pidió que “ya se pongan de acuerdo”.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal señaló que los opositores a su gobierno quisieran que se inmiscuyera en estos asuntos del partido que fundó, pero apuntó que “ya tengo algunos otros asuntos que atender como para andar buscando meterme en otras cuestiones”.

“No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista. Solamente cuando haya alguna cosa grave, pero esto no, esto es, vamos a decirlo, algo muy común en los partidos y ya que se pongan de acuerdo”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la transformación de un país tiene que ver con los ciudadanos, e indicó que “no hay ningún partido que pueda solo, en México, llevar a cabo una transformación... la están haciendo los ciudadanos”.

“¿Qué partido tenía en 2018 31 millones de militantes? ninguno. Sí, Morena era el que tenía más, pero no 31 millones”, acotó. En este sentido, en Palacio Nacional, el mandatario indicó que la transformación que se está llevando a cabo en México es plural, incluyente, “es la transformación de todo un pueblo decidido a llevar al cabo una transformación, que ha decidido desterrar la corrupción de todo el país, para que haya justicia, no haya clasismo, para que no haya racismo, para conseguir entre todos una sociedad mejor”.

“Nada más para que no nos confundamos también en eso: una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno. ‘Partido’, como su nombre lo indica es una parte, , ‘gobierno’ es todo, tenemos que representar a todo el pueblo, por eso tampoco puedo estar hablando tanto de estos temas. Y además mis adversarios, porque son muy obvios, es que quisieran que yo me inmiscuyera en estos asuntos y no me corresponde. Además, ya tengo algunos otros asuntos que atender como para andar buscando otras cuestiones”, agregó.