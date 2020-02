CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Tren Maya no afectará el medio ambiente en las zonas por donde pasará, y admitió que quienes se oponen al proyecto ferroviario tienen derecho a manifestarse o tienen una agenda contraria.

“La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados del sureste del país, se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción. No se afecta el medio ambiente, se mejora ¿por qué? el transporte es un ferrocarril que no genera emisiones”, sostuvo.