Señala a Claudio X. González como articulador en su contra de medios, políticos y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Claudio X. González de mantener una campaña en contra de su gobierno, y que además opera a un grupo de opositores con Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, además de Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

En Palacio Nacional, López Obrador también acusó a medios de información de estar en su contra, así como a los periodistas Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola. Asimismo, el Presidente señaló a Héctor Aguilar Camín de que era “el consentido” del expresidente Carlos Salinas de Gortari, “que le ayudó a reunir a intelectuales y a cooptar a escritores y a periodistas, entonces se convirtió en un empresario de los medios con una gran influencia política".

“Ahora pues, que ya no tienen la influencia política y sobre todo ya no reciben dinero del presupuesto, porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y se le entrega a la gente que más lo necesita, a los pobres, pues ahora los tenemos encima", dijo el mandatario.

Según el mandatario, los medios y las personas que él señaló, "se propusieron hacer un frente… para que no alcanzara un partido o varios partidos a fines al Gobierno, que están apoyando la Transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es todo el plan. Nos quieren quitar el presupuesto". El mandatario dijo que "evidentemente, es un asunto político".

Y agregó: "Y es la misma historia de López-Dóriga y de Ciro Gómez Leyva, y de Loret de Mola y de Krauze y de todos ellos, pero ¿pues qué le hacemos?”.

Loret de Mola

Al respecto, el periodista Carlos Loret de Mola contestó que como López Obrador no tiene resultados que presumir, se enoja e inventa que es parte de conspiraciones.

Como no tiene resultados que presumir, el presidente AMLO se enoja e inventa que soy parte de conspiraciones. Mejor que atienda a las víctimas de la Línea 12, o a las del Covid, la inseguridad, o la corrupción, o la crisis económica... #Loret @latinus_us: https://t.co/aoM9Mnig0v pic.twitter.com/fQplqGl8yU — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 7, 2021

“Mejor que atienda a las víctimas de la Línea 12, o a las del Covid, la inseguridad, o la corrupción, o la crisis económica“, señaló el periodista yucateco.

Agregó que el colapso de la estación del Metro Olivos, “es un catálogo de mal gobierno".

“Mala planeación, negligencia, decisiones apresuradas, denuncias de corrupción, de desvío de recursos, ambiciones políticas, impunidad, pactos de protección“, señaló Loret de Mola.

CDMX pasa a semáforo amarillo; familiares de heridos por el accidente en la Línea 12 del Metro denuncian falta de atención de autoridades; la inflación ¡por las nubes! pero eso sí, el presidente ataca a reporteros; los espero a las 13:30 horas en #Radiofórmula y #Telefórmula pic.twitter.com/kv3pTqoCBE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 7, 2021

López-Dóriga

“No me va a doblar“, expresó por su lado el periodista Joaquín López-Dóriga.

“¡Lo de la mañanera no importa, ya contestaré!”, agregó.

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que Aguilar Camín y López-Dóriga lo culparon por el desplome en el Metro Olivos.