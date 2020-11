Olga Sánchez Cordero: ''La Cuarta Transformación es feminista''

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, en la habitual conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de la SCJN en retiro aseguró que el gobierno federal pasará a la historia como un promotor de la igualdad, por lo que manifestó que la Cuarta Transformación es feminista.

La funcionaria señaló que si no actuará contra la violencia hacia las mujeres no tendría cabida en la cuarta transformación, pero reconoció que el gobierno federal tiene una deuda histórica con las mujeres.

"El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres, e impide el desarrollo de nuestro país. No es momento de actuar a medios, por mi parte si no lo hiciera no tendrá cabida en la cuarta transformación", dijo la secretaria de Gobernación.

Y agregó, "Reconocer que todos y cada uno tenemos los mismos derechos y al feminismo, como una forma de vida y actuar en favor de los derechos y la igualad. Nuevamente les reitero, la cuarta transformación es feminista".

Cada año son asesinadas 3,800 mujeres y niñas

En Palacio Nacional, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que según datos del Inegi, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia; ocho de cada 10 mujeres sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles.

"Cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres y cada año son asesinadas 3,800 mujeres y niñas y adolescentes“, aseguró la funcionaria.

"Esta administración pasará a la historia comprometida con la igualdad, aquí hay una muestra de ellas, todas y todos formamos parte de este proyecto y no dejaremos a nadie atrás, ni a nadie afuera“, agregó.