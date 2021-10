Plaguicida para la indiferencia

Protesta durante comparecencia de Víctor Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con la entrega de un fertilizante “para ver si con ello agarran fuerza para trabajar por lo que verdaderamente el pueblo quiere”, y un plaguicida “para ver si así acabamos con su indiferencia”, se inició la comparecencia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

Fue la diputada panista Sonia Rocha Acosta, quien le dio ambos insumos, al asegurar que “este gobierno se ha convertido en una pesadilla para millones de productores, a quienes en aras de la austeridad, se ha abandonado”.

La legisladora sostuvo que “no hay plaga más dañina” que la indiferencia y el olvido. Acompañada por sus compañeros de bancada, quienes mostraron pancartas con la leyenda “sin campo no hay ciudad, todos producimos”, Rocha Acosta denunció la desaparición de 17 programas para el campo, así como una bolsa de $10,800 millones para ese sector.

Los programas agrícolas vigentes se han aplicado de manera selectiva, dijo, ya que en los estados gobernados por la oposición como San Luis Potosí Michoacán, Nuevo León, y Querétaro, no han llegado. “Todos somos productores y todos merecemos presupuesto justo”.

En su oportunidad, la diputada del PRI María del Refugio Camarena Jáuregui dijo que en los hechos el presupuesto para el campo en 2022 es de cero pesos.

“Como presidenta de la Comisión de Ganadería, le solicito señor secretario que haga un compromiso pleno para apoyar e impulsar un presupuesto digno y justo para el sector primario. No más cero pesos para el campo mexicano”, solicitó, al tiempo que sus compañeros de bancada mostraron pancartas con las leyendas “que regrese crédito ganadero a la palabra”, “presupuesto justo para la agricultura”, “que regrese el programa de infraestructura rural”.

De la bancada perredista, Héctor Chávez advirtió que a pesar de que el campo es el sector que alimenta a 126 millones de mexicanos y mexicanas, hoy se enfrenta a una serie de dificultades de infraestructura y apoyo económico, “producto de una política pública cargada de buenos deseos en el mejor de los casos, pero que ha dejado de lado el apoyo a la ciencia y tecnología que podría aportar grandes beneficios al campo mexicano”.

En defensa del secretario, salió la diputada morenista María del Carmen Bautista Peláez, quien acuso a la oposición de injuriar y calumniar, pues “el presupuesto para el campo cada vez es mayor porque este gobierno le da prioridad a la planta productiva nacional a quienes de ahí dependen”.

“Los resultados están a la vista, estamos recuperando el campo del estado de abandono en el que lo dejaron. Por eso le digo a la oposición que no denuesten, no calumnien, no injurien”, replicó.

En su ponencia inicial, el secretario de agricultura reconoció a los “héroes y heroínas de la alimentación”, pues durante los difíciles meses de la pandemia, los productores mantuvieron la producción y la disponibilidad de alimentos.

“Gracias a ellos el sector agroalimentario mexicano ha mantenido un crecimiento positivo de 2% en 2020 y 4.5 por ciento en el primer semestre de este año. La producción de alimentos en 2020 fue de 290.7 millones de toneladas, 2.7 millones más que el año anterior. Es un gran logro en tiempos en los que la economía sufrió una marcada desaceleración por efectos del Covid 19”.