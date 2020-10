''Policía federal, inmoral''

La institución se descuidó y no se consolidó: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido al mal ejemplo que impusieron las autoridades de la Policía Federal por no actuar con rectitud, y por faltarle disciplina y moral, la institución no se consolidó y tuvo que desaparecer.

Al encabezar la ceremonia de graduación de la 15a. generación del Curso de Formación Inicial del Servicio de Protección Federal (SPF), y acompañado de su gabinete de seguridad, así como de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Presidente señaló que si una corporación que no tiene ética y no se caracteriza por la honestidad no puede servir al pueblo. “La antigua Policía Federal no logró consolidarse porque se descuidó, le faltó disciplina, le faltó profesionalismo y sobre todo moral, no de las bases de esa corporación, no de los policías, el mal ejemplo lo impusieron los de arriba, no actuaron ellos con rectitud y por eso la corporación no se moralizó”. “Y ustedes saben que una corporación que no tiene ética, que no se caracteriza por la honestidad, no puede salir adelante, no puede consolidarse, no puede servir al pueblo. Por eso desaparece la Policía Federal”, refirió.

Ayer mismo, el panista Ricardo Anaya dijo en un vídeo que son “ocurrencias” las medidas aplicadas por la administración federal contra problemas como el narco y la violencia. “No basta resolver los problemas con ‘formulitas simplonas’, la actual administración falla al no tener una estrategia y por gobernar a base de ocurrencias. Los delincuentes le han tomado la medida a López Obrador”, aseveró.