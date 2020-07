¿Por qué regresó el avión presidencial a México?

Se erogaron más de 22.77 mdp por el avión en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció detalles sobre las razones por las que la aeronave presidencial TP-01 regresó al país.

Aquí, mejor cuidado

El presidente López Obrador dijo que el avión presidencial TP-01 regresó ayer a territorio mexicano porque "ya se terminó todo el proceso de mantenimiento. Estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar donde estaba, estaba a la intemperie, está mejor aquí, más cuidado, esa fue una de las razones".

Promoción del billete de lotería

El titular del Ejecutivo federal señaló que otra de las razones para traer de regreso al “José María Morelos y Pavón” es para hacer promoción a la venta de billetes de lotería para el sorteo del valor comercial de la aeronave que se realizará el próximo 15 de septiembre.

"Necesitamos vender los boletos, es lo que cuesta el avión, lo que se va a repartir en premios", dijo el mandatario.

No afecta la venta

Que el avión esté en EE.UU. o en México no afecta al proceso de venta, "no nos afecta en cuanto a la venta. Los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión y que, si estaba aquí, si se terminaba la operación, aquí se lo llevaban, se les consultó sobre eso. No hay ningún problema", aseguró López Obrador.

El presidente mexicano dijo que su gobierno no puede vender el avión presidencial a un precio menor al avalúo que se haya hecho, “no podríamos hacerlo, tiene que ser formal, tiene que ser un avaluó realizado por el gobierno de México, y avalado por la ONU".

El avión presidencial en EE.UU.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador habría pagado 22 millones 778 mil pesos para el mantenimiento y conservación del avión presidencial TP01 "Presidente José María Morelos y Pavón" que estuvo 19 meses en el hangar de Boeing en Victorville, California.

Según la orden de servicio que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) celebró el 19 de diciembre de 2018 con Boeing Company, el costo anual fue de 719 mil 321 dólares.

Con el tipo de cambio de ese momento (20 pesos por dólar en promedio) en el primer año se erogaron 14 millones 386 mil 420 pesos.

En promedio, el costo mensual de la aeronave en el hangar de California fue de un millón 198 mil 860 pesos, lo que por 19 meses da un total de 22 millones 778 mil 498 pesos.