Por recomendación médica, AMLO se hará estudios antes de vacunarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su acostumbrada rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, por recomendaciones de sus médicos, se realizará estudios para saber si tiene anticuerpos suficientes al coronavirus y puede esperar para recibir la dosis de la vacuna contra el Covid-19.

"Acerca de la vacuna, ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid me hicieron análisis y me recomendaron que esperara para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo“, dijo el mandatario.