Profeco realiza operativos de verificación en gasolineras del país

CIUDAD DE MÉXICO. (Notimex).- destacó que la semana pasada realizó un operativo a nivel nacional, en donde inmovilizó bombas en 50 gasolineras del país. En conferencia de prensa matutina, en compañía del presidente, destacó que de las 12 mil 500 estaciones de servicio que existen en el país, se hizo unpara verificar 125 gasolinerías. De tal forma, señaló que hubo inmovilizaciones en 50 de las 125 estaciones de servicio, de las cuales en 41 fue porque no daban litros completos; mientras que se verificaron mil 943 bombas en total, donde 68 no despacharon litros de a litro. Asimismo, explicó que en 12 gasolineras se negaron a realizar la verificación, por lo que la Profeco les puso una multa de 800 mil pesos, y volverá a esas estaciones para repetir el operativo, acompañado de la, porque están obligadas a permitir la verificación. En cuanto a los márgenes de utilidad más altos por marca, el funcionario federal señaló que para la gasolina regular se encuentran las compañías Arco y Chevron, que le ganan 2.63 y 2.31 pesos al litro de gasolina. "Hubo esfuerzos importantes de Shell y Exxon Mobil por mejorar su diferencial y se está reflejando", y aunque Shell tiene un margen alto, su precio es "muy aceptable (19.83 pesos), lo que quiere decir que tienen eficiencias". Y si bien apuntó que no hubo variaciones muy fuertes en las medias nacionales y en las gasolineras más careras y económicas, "sí hay una variación en las marcas que se puede ver en las cuatro presentaciones que se han hecho y ha habido movimiento".