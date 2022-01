Propuesta oficial, sin sustento: INE

Desconoce quien la elaboró “cómo opera el instituto”

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseveró que “no tiene sustento técnico ni seriedad” el plan de austeridad presentado ayer por las Secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda para que el órgano electoral cuente con recursos propios para organizar la revocación de mandato.

“Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y sin seriedad”, declaró Córdova en su participación en el webinar “La democracia en México”, organizado por el PRD.

Córdova acusó que existe un desconocimiento de la operación del INE de quienes hicieron la propuesta, y para sostener su dicho expuso que en ésta se asegura que con el plan no se afectan los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto, siendo que en el órgano electoral, explicó su presidente, no hay sindicatos porque en materia laboral está regido por el artículo 41 Constitucional.

“Quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE porque se dice ‘estamos en una propuesta sin afectar los derechos de lo trabajadores sindicalizados del Instituto’. En el INE no hay sindicatos. El INE está regido por el artículo 41 en materia laboral, no por el artículo 123, y es obvio que no haya sindicatos en el INE, porque imagínense un emplazamiento a huelga un día antes de una elección”, dijo.

Cabe recordar que ayer, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SFP y Hacienda presentaron un plan de austeridad con un nuevo tabulador de sueldos, uso de dinero de fideicomisos y ajustes en el gasto de operación, para que el INE pueda realizar la revocación de mandato.

Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de Hacienda, dijo que este ejercicio representa al INE una disponibilidad de recursos estimada en $2,972 millones.

“Sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 mdp adicionales a su presupuesto normal, los cuales podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo”, dijo.

Saca cuentas

“El presupuesto aprobado en gastos de operación es de 4,526.5 mdp y, descontando los 830 mdp adicionales con los que cuenta y aplicando las medidas de austeridad, se podrían obtener ahorros por 554.5 millones de pesos, equivalentes al 15% del gasto operativo remanente”.

“En total se tendría una disponibilidad de $1,384.5 millones; ¿qué implica?, reducción en gastos como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, telecomunicaciones, papelería, congresos y convenciones, equipo de cómputo, bienes informáticos y diversos conceptos”.— LAtinus