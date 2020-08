Pugna en la Cámara

PRI puede hacer “machincuepas” igual que el PT

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, aseguró que ellos también tienen posibilidades de hacer “machincuepas jurídicas” como el PT en la búsqueda de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Y preguntó: “¿Qué pasaría si el PRI el lunes no tiene 46 diputados, sino 58?”. Luego enfatizó que dentro de la oposición ellos también tienen aliados.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, René Juárez exigió que se respete el acuerdo fundacional que le da al PRI la presidencia de la Mesa Directiva y agregó que si el PRI amanece con 58 diputados, “¿cómo le van a hacer?, ¿le van a quitar a Morena la mayoría para que pierda la Junta de Coordinación Política”.

“Hay un límite también en los números, y también nosotros tenemos esa posibilidad de ir, pues ahora sí, a lo que no queremos, a estas 'manchicuepas' jurídicas, a estas trampas para eludir los acuerdos, de no respetar acuerdos establecidos, es no respetarse a sí mismos”.

“Yo les puedo aparecer con otros 12, eh, tampoco estamos mancos. Yo quiero serenidad (…) no quiero que me pisoteen”, subrayó Juárez.

“Ahora no hay un problema en la Cámara de Diputados, pero la Cuarta Transformación lo está creando artificialmente. Pero qué necesidad, qué necesidad. ¿Quieren espantar con 'el petate del muerto?”, añadió.

“¿Hay necesidad? Cuando el país se debate en una pandemia terrible, cuando la economía está derrumbada, cuando el empleo está en los suelos, cuando la inseguridad está terrible, yo pregunto ¿qué necesidad de generar otro problema donde no existe”, dijo el priista.

Y adelantó que no están dispuestos a negociar de que se divida en dos semestres la presidencia de la mesa directiva. “No somos limosneros políticos que mendigan migajas de basurero. Nosotros no.

Sobre el petista Gerardo Fernández Noroña dijo que aspira a ser presidente, “pero eso es como que él también aspira a ir a la luna”.

Juárez pidió revisar trayectorias y confirmó que este domingo el PRI va a definir a Dulce María Sauri como su aspirante a la presidencia de la Mesa Directiva.

“Nosotros traemos en cartera A, que es el grupo que está planteando como opción y la vamos a definir el domingo, a Dulce María Sauri, excelente cuadro, mujer capaz de una gran experiencia curricular”, dijo.

La reacción de Juárez se debe a que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo logró rebasar al PRI en número de diputados y llegó a 47 ayer.

En un oficio que le envió a la todavía presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, el PT dio cuenta de la incorporación del legislador exmorenista Manuel López Castillo; de José Ángel Pérez, exdiputado del PES; y dos de los diputados sin partido y que antes eran perredistas, Mauricio Toledo y Héctor Serrano. Con esto, el PT llega a 47 diputados y el PRI se queda con 46. De este modo, el PT podría quedarse con el liderazgo.

La víspera, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que ya tenían “amarrados” seis diputados federales más para asegurarse la presidencia de la Cámara Baja.

Reacción Líder de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó las incorporaciones al PT en San Lázaro.

Desacuerdo con Toledo

El presidente nacional de Morena cuestiono al PT y demás aliados, por la incorporación a su bancada en San Lázaro del diputado experredista Mauricio Toledo.

”De los peores enemigos”

“Compañeros del @PTnacionalMX, es tanta la desesperación por tener la Mesa Directiva de @Mx_Diputados , que han incorporado a sus filas al porro Mauricio 'El Tomate' Toledo, uno de los peores enemigos de la #4T”, escribió el líder morenista.

Los “refuerzos”

Ayer se dio a conocer que el PT en la Cámara de Diputados sumó a los legisladores Manuel López Castillo (Morena); José Ángel Pérez (PES); Héctor Serrano (Sin partido) y Mauricio Toledo (Sin partido).