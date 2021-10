Reacciones por el fallecimiento de Colin Powell

MÉRIDA, Yucatán.- Después de darse a conocer el fallecimiento del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, se generaron diversas reacciones por parte de gobiernos y políticos.



CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México lamentó el fallecimiento del general Colin L. Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, quien murió el día de hoy, a los 84 años de edad, debido a complicaciones relacionadas con la Covid-19.

A través de su cuenta de la red social Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó que, “en nombre del Gobierno de México" lamentaba el fallecimiento del general y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo estadounidense, autoridades, familiares y amistades“, añadió la SRE.

Powell fue el primer afroestadounidense en ser secretario de Estado de EE.UU. y ocupó el cargo durante la presidencia de George W. Bush, entre 2001 y 2005.

Su primer viaje oficial como secretario de Estado fue a México en febrero de 2001, cuando visitó San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el presidente Bush y el entonces presidente mexicano, Vicente Fox.

Powell visitó México en seis ocasiones como secretario de Estado, su quinto país más visitado, junto a Francia y Rusia.

En 2017, durante su participación en la reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM), Powell pidió a México “no dejarse pisotear” por Trump, rechazar el muro fronterizo y defenderse como “país soberano".

TIFLIS, Georgia.- Sobre la muerte de Colin Powell, el actual secretario de la Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, aseguró que será “imposible” sustituirlo.

It will be impossible to replace Gen. Colin Powell. He was a tremendous personal friend and mentor to me, and there’s a hole in my heart right now as I think about his loss. My thoughts and prayers today are with his family, and I want them to know I will miss him dearly. pic.twitter.com/pX24KQMMBc