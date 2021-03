CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su habitual conferencia de prensa matutina, aseguró que se respetaran los contratos vigentes, en referencia a la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió al Congreso. También dijo que no habrá una reforma constitucional, si no es necesario.

Los empresarios del sector se han mostrado preocupados por considerar que deja a la inversión privada en una situación vulnerable.

El titular del Ejecutivo federal dijo que es necesario proteger a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar que México no dependa del extranjero, por lo tanto, ya no se entregarán más contratos.

"Ojalá y la lean (la ley) los legisladores, y los comentaristas de medios de comunicación para que no eche a andar una campaña hablando de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos".